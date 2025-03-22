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22 марта, 11:11

Разрушала изнутри: В театре рассказали, как лимфома убивала звезду «Гусарской баллады»

Авимская: У Голубкиной возникли проблемы со слухом и зрением из-за лимфомы

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась сегодня, 22 марта, умерла после длительной болезни. Смерть актрисы прокомментировала директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) и депутат Мосгордумы Милена Авимская.

«Лариса Ивановна долго болела»,рассказала она, отвечая на вопрос о причинах смерти артистки.

Также сообщается, что Голубкина страдала от лимфоплазмоцитарной лимфомы, из-за которой в последние годы у неё возникли проблемы со слухом и зрением.

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«Такой нет»: Борису Щербакову разбила сердце смерть звезды «Гусарской баллады»

Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. Издание Life.ru выяснило, что причиной её смерти стало заболевание. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии.

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ТАСС / Елена Никитченко

Наталья Афонина
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