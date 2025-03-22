Разрушала изнутри: В театре рассказали, как лимфома убивала звезду «Гусарской баллады»

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась сегодня, 22 марта, умерла после длительной болезни. Смерть актрисы прокомментировала директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) и депутат Мосгордумы Милена Авимская.

«Лариса Ивановна долго болела», — рассказала она, отвечая на вопрос о причинах смерти артистки.

Также сообщается, что Голубкина страдала от лимфоплазмоцитарной лимфомы, из-за которой в последние годы у неё возникли проблемы со слухом и зрением.