Разрушала изнутри: В театре рассказали, как лимфома убивала звезду «Гусарской баллады»
Авимская: У Голубкиной возникли проблемы со слухом и зрением из-за лимфомы
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась сегодня, 22 марта, умерла после длительной болезни. Смерть актрисы прокомментировала директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) и депутат Мосгордумы Милена Авимская.
«Лариса Ивановна долго болела», — рассказала она, отвечая на вопрос о причинах смерти артистки.
Также сообщается, что Голубкина страдала от лимфоплазмоцитарной лимфомы, из-за которой в последние годы у неё возникли проблемы со слухом и зрением.
Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. Издание Life.ru выяснило, что причиной её смерти стало заболевание. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии.
ТАСС / Елена Никитченко