Умер режиссёр Юрий Мастюгин

Член Союза кинематографистов России, советский и российский режиссёр кино и дубляжа Юрий Мастюгин ушёл из жизни в возрасте 87 лет, причины смерти не уточняются. Трагическим известием поделились в самом объединении.

«26 июня 2025 года на 88-м году ушёл из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссёр Юрий Матвеевич Мастюгин (1938 — 2025)», — сказано в тексте.

Мастюгин родился в Москве 9 мая 1938 года. Он выпускник художественного факультета Московского театрально-технического училища. В 1967 году его увлекло киноискусство, Мастюгин закончил Театральное училище имени Щепкина. А после актёрского факультета также выучился на режиссёра. Мастюгин работал режиссёром в таких фильмах, как «Медвежонок», «Легенда о белом драконе», «Мистер Индия», «Приговор», «Замужем за мафией», «Непобедимая нога».