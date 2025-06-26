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Регион
26 июня, 14:38

Умер режиссёр Юрий Мастюгин

Член Союза кинематографистов России Мастюгин умер на 88-м году жизни

Юрий Мастюгин. Обложка © VK / Союз кинематографистов РФ

Юрий Мастюгин. Обложка © VK / Союз кинематографистов РФ

Член Союза кинематографистов России, советский и российский режиссёр кино и дубляжа Юрий Мастюгин ушёл из жизни в возрасте 87 лет, причины смерти не уточняются. Трагическим известием поделились в самом объединении.

«26 июня 2025 года на 88-м году ушёл из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссёр Юрий Матвеевич Мастюгин (19382025)», — сказано в тексте.

Мастюгин родился в Москве 9 мая 1938 года. Он выпускник художественного факультета Московского театрально-технического училища. В 1967 году его увлекло киноискусство, Мастюгин закончил Театральное училище имени Щепкина. А после актёрского факультета также выучился на режиссёра. Мастюгин работал режиссёром в таких фильмах, как «Медвежонок», «Легенда о белом драконе», «Мистер Индия», «Приговор», «Замужем за мафией», «Непобедимая нога».

Советский актёр из фильмов «Звезда надежды» и «Всадник, которого ждут» умер в 88 лет
Советский актёр из фильмов «Звезда надежды» и «Всадник, которого ждут» умер в 88 лет

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино Сергей Букреев умер на 57-м году жизни. У него случился сердечный приступ прямо во время спектакля «Палачи». Букреев вышел на улицу в антракте и потерял сознание. Его доставили в больницу, где врачи несколько дней боролись за жизнь артиста, но спасти его не удалось.

Татьяна Миссуми
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