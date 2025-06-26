«Бабу Шуру» из фильма «Любовь и голуби» похоронили на Троекуровском кладбище в могиле мужа

Актрису Наталью Тенякову, известную зрителям по роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби», похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Прах легендарной артистки захоронили в могиле мужа, актёра Сергея Юрского. Life.ru публикует кадры с места похорон.

Ближайшими «соседями» Теняковой стали Валентин Гафт, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская. Тенякова была в браке с Юрским в период с 1970 года и до смерти актёра в 2019 году. У пары есть дочь Дарья и двое внуков — Алексей и Георгий. Дарья Юрская пошла по стопам родителей и тоже сделала актёрскую карьеру.