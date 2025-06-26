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26 июня, 13:10

«Бабу Шуру» из фильма «Любовь и голуби» похоронили на Троекуровском кладбище в могиле мужа

Актрису Тенякову похоронили в могиле мужа на Троекуровском кладбище в Москве

Обложка © «Любовь и голуби» (1984), реж. Владимир Меньшов, сцен. Владимир Гуркин / kinopoisk

Обложка © «Любовь и голуби» (1984), реж. Владимир Меньшов, сцен. Владимир Гуркин / kinopoisk

Актрису Наталью Тенякову, известную зрителям по роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби», похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Прах легендарной артистки захоронили в могиле мужа, актёра Сергея Юрского. Life.ru публикует кадры с места похорон.

Могила Теняковой. Фото © Life.ru

Могила Теняковой. Фото © Life.ru

Могила Теняковой. Фото © Life.ru

Могила Теняковой. Фото © Life.ru

Ближайшими «соседями» Теняковой стали Валентин Гафт, Андрей Мягков, Анастасия Вознесенская. Тенякова была в браке с Юрским в период с 1970 года и до смерти актёра в 2019 году. У пары есть дочь Дарья и двое внуков — Алексей и Георгий. Дарья Юрская пошла по стопам родителей и тоже сделала актёрскую карьеру.

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Напомним, народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни. Она скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. Актриса стала всенародно любимой после роли обаятельной бабы Шуры в легендарной комедии «Любовь и голуби». Также Тенякова известна по таким кинопроектам, как «Зелёная карета», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Гроза над Белой», «Отцы и дети», «Француз». Прощание состоялось в МХТ им. Чехова.

Татьяна Миссуми
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