Проводили аплодисментами: В Москве простились с бабой Шурой из фильма «Любовь и голуби»

В МХТ им. Чехова прошло прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой, отдавшей театру 37 лет своей жизни. На гражданской панихиде на основной сцене были родные, коллеги и друзья актрисы. Гроб из стен театра выносили под аплодисменты зрителей, которые пришли проводить Тенякову в последний путь.

В Москве простились с Натальей Теняковой. Видео © Life.ru

Среди пришедших отдать дань уважения были Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Андрей Давыдов, Игорь Золотовицкий, Павел Ващилин и другие. Золотовицкий огласил телеграммы от высокопоставленных лиц, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина. Константин Хабенский поделился воспоминаниями о Теняковой, отметив, что ему посчастливилось оказаться «в зоне её таланта».

«Конечно же, это всё я теперь сохраню. И вам, Наталья Максимовна, за всё большое спасибо», — сказал он.