Проводили аплодисментами: В Москве простились с бабой Шурой из фильма «Любовь и голуби»
В Москве простились с народной артисткой России Натальей Теняковой
Обложка © «Любовь и голуби» (1984), реж. Владимир Меньшов, сцен. Владимир Гуркин / kinopoisk
В МХТ им. Чехова прошло прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой, отдавшей театру 37 лет своей жизни. На гражданской панихиде на основной сцене были родные, коллеги и друзья актрисы. Гроб из стен театра выносили под аплодисменты зрителей, которые пришли проводить Тенякову в последний путь.
В Москве простились с Натальей Теняковой. Видео © Life.ru
Среди пришедших отдать дань уважения были Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Андрей Давыдов, Игорь Золотовицкий, Павел Ващилин и другие. Золотовицкий огласил телеграммы от высокопоставленных лиц, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко, министра культуры Ольги Любимовой и мэра Москвы Сергея Собянина. Константин Хабенский поделился воспоминаниями о Теняковой, отметив, что ему посчастливилось оказаться «в зоне её таланта».
«Конечно же, это всё я теперь сохраню. И вам, Наталья Максимовна, за всё большое спасибо», — сказал он.
Напомним, народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни. Она скончалась во сне от острой сердечной недостаточности. Актриса стала всенародно любимой после роли обаятельной бабы Шуры в легендарной комедии «Любовь и голуби». Однако её фильмография гораздо разнообразнее: она снималась в исторической ленте «Зелёная карета», популярном детективе «Следствие ведут ЗнаТоКи», драме «Гроза над Белой», экранизации классического романа «Отцы и дети», а также в фильме «Француз». Каждая из этих ролей продемонстрировала многогранность её актёрского таланта.