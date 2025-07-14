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14 июля, 13:02

«Сохранял интерес к жизни»: Стало известно, что подорвало здоровье Александра Митты

Kp.ru: Смерть супруги сильно подорвала здоровье режиссёра Александра Митты

Александр Митта. Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Александр Митта. Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Народный артист России Александр Митта, несмотря на болезни, сохранял интерес к жизни и творчеству. До глубокой старости он оставался бодрым и активным человеком, контактировал со своими учениками, обсуждал фильмы, давал советы. Однако смерть супруги Лилии Майоровой в 2022 году сильно подорвала здоровье знаменитого режиссёра.

«[Митта] сдал после смерти жены, но продолжал делиться мыслями, опытом...» — рассказали kp.ru в кинематографических кругах, отметив, что после кончины супруги у маэстро случился инсульт, затем ещё один, а позже его госпитализировали с пневмонией.

«Ушла целая эпоха»: Александр Митта менял жизни артистов на до и после
«Ушла целая эпоха»: Александр Митта менял жизни артистов на до и после

Напомним, народный артист России Александр Митта скончался 14 июля, через две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений. По данным СМИ, причиной смерти стал рак почки. В последнее время режиссёр пребывал в состоянии сопора в хосписе. Режиссёр Дмитрий Астрахан, говоря о коллеге, отметил, что его «грандиозные» картины и методика до сих пор формируют профессию.

Борис Эльфанд
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