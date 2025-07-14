«Сохранял интерес к жизни»: Стало известно, что подорвало здоровье Александра Митты
Kp.ru: Смерть супруги сильно подорвала здоровье режиссёра Александра Митты
Александр Митта. Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов
Народный артист России Александр Митта, несмотря на болезни, сохранял интерес к жизни и творчеству. До глубокой старости он оставался бодрым и активным человеком, контактировал со своими учениками, обсуждал фильмы, давал советы. Однако смерть супруги Лилии Майоровой в 2022 году сильно подорвала здоровье знаменитого режиссёра.
«[Митта] сдал после смерти жены, но продолжал делиться мыслями, опытом...» — рассказали kp.ru в кинематографических кругах, отметив, что после кончины супруги у маэстро случился инсульт, затем ещё один, а позже его госпитализировали с пневмонией.
Напомним, народный артист России Александр Митта скончался 14 июля, через две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений. По данным СМИ, причиной смерти стал рак почки. В последнее время режиссёр пребывал в состоянии сопора в хосписе. Режиссёр Дмитрий Астрахан, говоря о коллеге, отметил, что его «грандиозные» картины и методика до сих пор формируют профессию.