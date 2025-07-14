«Ушла целая эпоха»: Александр Митта менял жизни артистов на до и после
Актриса Будина: Покойный режиссёр Митта менял жизни артистов на до и после
Александр Митта. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитый российский режиссёр Александр Митта оказал значительное влияние на судьбы звёзд, работавших с ним, многие из них начали делить свою жизнь на до и после встречи с маэстро. Об этом рассказала актриса и телеведущая Ольга Будина.
«Он превращал в золото всё, к чему прикасался. Был не просто выдающимся или талантливым — был великим режиссёром советского и российского кино. Ушла целая эпоха, на мой взгляд, до конца не оценённая», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Она выразила уверенность, что картины покойного режиссёра «будут смотреть и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки». По словам актрисы, Митту всегда интересовали вечные и непреходящие ценности, из которых он создавал настоящие шедевры.
Напомним, народный артист России Александр Митта скончался 14 июля, через две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений. По данным СМИ, причиной смерти стал рак почки. В последнее время режиссёр пребывал в состоянии сопора в хосписе.