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Регион
14 июля, 10:59

«Ушла целая эпоха»: Александр Митта менял жизни артистов на до и после

Актриса Будина: Покойный режиссёр Митта менял жизни артистов на до и после

Александр Митта. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Александр Митта. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знаменитый российский режиссёр Александр Митта оказал значительное влияние на судьбы звёзд, работавших с ним, многие из них начали делить свою жизнь на до и после встречи с маэстро. Об этом рассказала актриса и телеведущая Ольга Будина.

«Он превращал в золото всё, к чему прикасался. Был не просто выдающимся или талантливым — был великим режиссёром советского и российского кино. Ушла целая эпоха, на мой взгляд, до конца не оценённая», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Она выразила уверенность, что картины покойного режиссёра «будут смотреть и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки». По словам актрисы, Митту всегда интересовали вечные и непреходящие ценности, из которых он создавал настоящие шедевры.

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Напомним, народный артист России Александр Митта скончался 14 июля, через две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений. По данным СМИ, причиной смерти стал рак почки. В последнее время режиссёр пребывал в состоянии сопора в хосписе.

Борис Эльфанд
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