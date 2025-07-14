«Ушла целая эпоха»: Александр Митта менял жизни артистов на до и после

Знаменитый российский режиссёр Александр Митта оказал значительное влияние на судьбы звёзд, работавших с ним, многие из них начали делить свою жизнь на до и после встречи с маэстро. Об этом рассказала актриса и телеведущая Ольга Будина.

«Он превращал в золото всё, к чему прикасался. Был не просто выдающимся или талантливым — был великим режиссёром советского и российского кино. Ушла целая эпоха, на мой взгляд, до конца не оценённая», — подчеркнула собеседница 360.ru.