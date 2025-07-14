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14 июля, 15:23

Онколог рассказал о прогнозах при раке, как у Александра Митты и Юрия Мороза

Онколог Черёмушкин: Рак почки, как у Митты, чаще развивается у пожилых людей

Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Рак почки, как у скончавшегося сегодня 92-летнего режиссёра Александра Митты, чаще развивается у пожилых людей и тех, кто работает с химикатами. Об этом аif.ru сообщил врач-онколог Евгений Черёмушкин.

«Если рассматривать группы риски, то это обычно работающие с химическими веществами. И возраст всё-таки сказывается. То есть чем старше, тем выше риски развития опухоли и патологии», — пояснил Черёмушкин.

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Специалист отметил, что выявить рак почки на ранних стадиях сложно. Одним из признаков может быть кровь в моче, добавил он.

Ещё один скончавшийся сегодня режиссёр — Юрий Мороз страдал раком поджелудочной железы. По словам Черёмушкина, его редко выявляют на ранних стадиях, многие больные умирают в течение 3-5 лет после диагностирования заболевания.

«Прогноз по этому заболеванию не очень хороший. В совокупности многие больные погибают в течение трех-пяти лет», – отметил онколог.

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Напомним, что Митта скончался 14 июля, спустя две недели после госпитализации. Причиной смерти стал рак почки. Известный режиссёр провел последние дни жизни в хосписе, находясь в состоянии сопора. Его коллега, Дмитрий Астрахан, отметил огромное значение его работ для кинематографа, подчеркнув, что фильмы и методы работы Митты оказали и продолжают оказывать существенное влияние на индустрию.

Александра Мышляева
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