Онколог рассказал о прогнозах при раке, как у Александра Митты и Юрия Мороза

Рак почки, как у скончавшегося сегодня 92-летнего режиссёра Александра Митты, чаще развивается у пожилых людей и тех, кто работает с химикатами. Об этом аif.ru сообщил врач-онколог Евгений Черёмушкин.

«Если рассматривать группы риски, то это обычно работающие с химическими веществами. И возраст всё-таки сказывается. То есть чем старше, тем выше риски развития опухоли и патологии», — пояснил Черёмушкин.

Специалист отметил, что выявить рак почки на ранних стадиях сложно. Одним из признаков может быть кровь в моче, добавил он.

Ещё один скончавшийся сегодня режиссёр — Юрий Мороз — страдал раком поджелудочной железы. По словам Черёмушкина, его редко выявляют на ранних стадиях, многие больные умирают в течение 3-5 лет после диагностирования заболевания.