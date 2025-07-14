Путин: Фильмы Митты стали классикой российского и мирового кинематографа

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного кинорежиссёра Александра Митты. Глава государства отметил, что он был человеком с уникальным талантом.

На сайте Кремля отмечается, что Александр Наумович был выдающимся режиссёром, сценаристом и человеком с щедрым и самобытным талантом.