Стало известно, где и когда могут похоронить заслуженного кинорежиссёра Кару

Прощание с известным кинорежиссёром и сценаристом, а также заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Карой, предположительно, пройдёт 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин.

Напомним, о смерти советского и российского кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Юрий Кары стало известно сегодня, 17 июля. Сообщается, что у него случился повторный инфаркт, который вероятно и послужил причиной смерти. Он является автором лент «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и той самой экранизации «Мастера и Маргариты», которая была снята в 1993 году и почти 20 лет пролежала на полке.