Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 11:05

Стало известно, где и когда могут похоронить заслуженного кинорежиссёра Кару

Режиссёра Юрия Кару могут похоронить 22 июля на Троекуровском кладбище

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Прощание с известным кинорежиссёром и сценаристом, а также заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Карой, предположительно, пройдёт 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин.

«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22. Предварительно, они пройдут на Троекуровском кладбище»,сказал собеседник ТАСС.

Он также сообщил, что режиссёр скончался в ночь на 17 июля.

В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой
В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой

Напомним, о смерти советского и российского кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Юрий Кары стало известно сегодня, 17 июля. Сообщается, что у него случился повторный инфаркт, который вероятно и послужил причиной смерти. Он является автором лент «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и той самой экранизации «Мастера и Маргариты», которая была снята в 1993 году и почти 20 лет пролежала на полке.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar