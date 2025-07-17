Стало известно, где и когда могут похоронить заслуженного кинорежиссёра Кару
Режиссёра Юрия Кару могут похоронить 22 июля на Троекуровском кладбище
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Прощание с известным кинорежиссёром и сценаристом, а также заслуженным деятелем искусств РФ Юрием Карой, предположительно, пройдёт 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин.
«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22. Предварительно, они пройдут на Троекуровском кладбище», — сказал собеседник ТАСС.
Он также сообщил, что режиссёр скончался в ночь на 17 июля.
Напомним, о смерти советского и российского кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Юрий Кары стало известно сегодня, 17 июля. Сообщается, что у него случился повторный инфаркт, который вероятно и послужил причиной смерти. Он является автором лент «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и той самой экранизации «Мастера и Маргариты», которая была снята в 1993 году и почти 20 лет пролежала на полке.