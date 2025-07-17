В Москве началась церемония прощания с Александром Миттой

В Центральном Доме литераторов в Москве началась церемония прощания с выдающимся режиссёром, народным артистом России Александром Миттой, сообщает корреспондент Life.ru. Легендарный кинематографист, чьё творчество оставило неизгладимый след в истории отечественного кино, ушёл из жизни в понедельник на 92-м году. Проводить мастера в последний путь собрались его близкие, коллеги по цеху, ученики и многочисленные поклонники, среди которых был замечен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в сердце Москвы. Его путь в искусстве начался во ВГИКе под чутким руководством выдающегося наставника, народного артиста СССР Михаила Ромма. Уже в 1961 году Митта заявил о себе, дебютировав в соавторстве с Алексеем Салтыковым в фильме «Друг мой, Колька!». За свою карьеру он подарил зрителям такие шедевры, как «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил», а также культовый сериал «Граница. Таёжный роман», которые навсегда вошли в золотой фонд российского кинематографа.