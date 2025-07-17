Испортит психику детям: Общественники ополчились на кукол Барби с особенностями

Правозащитная организация «Сорок сороков» обратилась в Роскачество с просьбой проверить куклы Барби из инклюзивной серии. Общественники обеспокоены моделями с протезами, особенностями пигментации и признаками синдрома Дауна. По мнению заявителей, эти игрушки могут негативно влиять на детскую психику.

Телеканал ТВЦ получил документ, в котором утверждается, что куклы, изображающие людей с инвалидностью, могут вызвать у детей замешательство или испуг, если взрослые не объяснят их предназначение. В документе также говорится о риске отождествления ребёнком себя с инвалидностью при отсутствии разъяснений.

«Если родители неправильно придумают историю для такой куклы, то это может вызвать у малыша страх оказаться в подобной ситуации», — говорится в тексте обращения.

Общественники также указывают на отзывы родителей, которые в Сети называют такие игрушки «уродами» — и предупреждают, что без предварительного обсуждения и взрослого сопровождения инклюзивные куклы могут породить у детей не принятие, а тревожность и отторжение. Теперь Роскачеству предстоит определить, насколько подобная продукция соответствует критериям безопасности и информативности для детской аудитории.