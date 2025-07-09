Барби теперь с диабетом: Mattel выпустила куклу с инсулиновой помпой
Mattel выпустила первую в истории куклу Барби с диабетом первого типа
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Mattel выпустила первую в истории куклу Барби с диабетом первого типа. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Барби с диабетом. Фото © Mattel.com
Новая кукла оснащена инсулиновой помпой, глюкометром и системой непрерывного контроля уровня глюкозы (CGM), выполненной в виде розового пластыря-сердечка. В комплект также входят смартфон с приложением для мониторинга сахара в крови и сумка для хранения необходимых вещей.
Эта Барби стала частью серии, которую Mattel запустила в 2019 году, включив в неё кукол с различными особенностями здоровья. Проект разработан совместно с благотворительной организацией Breakthrough T1D, помогающей людям с диабетом первого типа.
«Выпуск куклы Барби с диабетом 1 типа знаменует собой важный шаг в нашем стремлении к инклюзивности и представительству», — сказала Криста Бергер, старший вице-президент Barbie и руководитель глобального подразделения кукол.
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