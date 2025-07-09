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9 июля, 09:33

Барби теперь с диабетом: Mattel выпустила куклу с инсулиновой помпой

Mattel выпустила первую в истории куклу Барби с диабетом первого типа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goodbishop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goodbishop

Mattel выпустила первую в истории куклу Барби с диабетом первого типа. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Барби с диабетом. Фото © Mattel.com

Барби с диабетом. Фото © Mattel.com

Новая кукла оснащена инсулиновой помпой, глюкометром и системой непрерывного контроля уровня глюкозы (CGM), выполненной в виде розового пластыря-сердечка. В комплект также входят смартфон с приложением для мониторинга сахара в крови и сумка для хранения необходимых вещей.

Эта Барби стала частью серии, которую Mattel запустила в 2019 году, включив в неё кукол с различными особенностями здоровья. Проект разработан совместно с благотворительной организацией Breakthrough T1D, помогающей людям с диабетом первого типа.

«Выпуск куклы Барби с диабетом 1 типа знаменует собой важный шаг в нашем стремлении к инклюзивности и представительству», — сказала Криста Бергер, старший вице-президент Barbie и руководитель глобального подразделения кукол.

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Александра Мышляева
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