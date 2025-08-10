«Не мог стоять, ходил под себя»: В Москве котёнок чуть не умер от голода из-за новой хозяйки
Mash: В Москве волонтёры спасли кота, доведённого до полного истощения хозяйкой
Кот Джек. Обложка © Telegram / Mash
В Москве волонтёры спасли истощённого кота от жестокой хозяйки. Годовалый рыжий кот Джек оказался на грани жизни и смерти после месяца пребывания у новой владелицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«При годовалом возрасте пушистый весил полтора килограмма, не мог стоять, ходил под себя и ел только со шприца», — рассказала волонтёр Ирина.
Пострадавший пушистик. Видео © Telegram / Mash
По её словам, девушка по имени Екатерина, забравшая кота из приюта, систематически недокармливала питомца, считая нормой 50 граммов еды в сутки.
Екатерина, которая заморила голодом кота. Фото © Telegram / Mash
В настоящее время у животного диагностирована тяжёлая неврологическая форма инфекционного перитонита, поражающая нервную систему. Волонтёры не только борются за жизнь Джека, но и добиваются привлечения бывшей хозяйки к ответственности.
Екатерина, в свою очередь, утверждает, что самостоятельно начала лечение кота, обнаружив у него вши. Она подала заявление в полицию, обвиняя спасателей в «краже» питомца, и намерена через суд вернуть животное. Ветеринары отмечают, что текущее состояние Джека свидетельствует о длительном систематическом недоедании.
