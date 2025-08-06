Выбросил с 4-го этажа: В Карелии расследуют гибель йорка
360.ru: Жители Петрозаводска обвинили соседа в жестоком убийстве собаки
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Жители Петрозаводска обвинили соседа в жестоком убийстве собаки, которую, по их словам, он выбросил из окна четвёртого этажа. Видео с падением питомца публикует 360.ru.
Йорк разбился насмерть. Соседи утверждают, что хозяин лично выкинул животное. Однако мужчина отвергает обвинения, заявляя, что окно было открыто, и пёс выпрыгнул сам. По его словам, собаку пытались реанимировать, но у неё остановилось сердце.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Калининграде на территории СНТ «Медик» неизвестный мужчина жестоко убил хаски по кличке Люми, которая помогала людям с ОВЗ в качестве собаки-терапевта. Пёс мог загрызть кошку вне участка, что и стало мотивом расправы. Хозяйка животного подала заявление в полицию, требуя привлечь злоумышленника к ответственности по статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.