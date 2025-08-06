Выбросил с 4-го этажа: В Карелии расследуют гибель йорка

Жители Петрозаводска обвинили соседа в жестоком убийстве собаки, которую, по их словам, он выбросил из окна четвёртого этажа. Видео с падением питомца публикует 360.ru.

Собака выпала из окна. Видео © 360.ru.

Йорк разбился насмерть. Соседи утверждают, что хозяин лично выкинул животное. Однако мужчина отвергает обвинения, заявляя, что окно было открыто, и пёс выпрыгнул сам. По его словам, собаку пытались реанимировать, но у неё остановилось сердце.