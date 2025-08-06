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6 августа, 08:01

Выбросил с 4-го этажа: В Карелии расследуют гибель йорка

360.ru: Жители Петрозаводска обвинили соседа в жестоком убийстве собаки

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Жители Петрозаводска обвинили соседа в жестоком убийстве собаки, которую, по их словам, он выбросил из окна четвёртого этажа. Видео с падением питомца публикует 360.ru.

Собака выпала из окна. Видео © 360.ru.

Йорк разбился насмерть. Соседи утверждают, что хозяин лично выкинул животное. Однако мужчина отвергает обвинения, заявляя, что окно было открыто, и пёс выпрыгнул сам. По его словам, собаку пытались реанимировать, но у неё остановилось сердце.

Мать из Липецкой области заставляла дочь убить собаку на камеру
Мать из Липецкой области заставляла дочь убить собаку на камеру

Ранее Life.ru рассказывал, что в Калининграде на территории СНТ «Медик» неизвестный мужчина жестоко убил хаски по кличке Люми, которая помогала людям с ОВЗ в качестве собаки-терапевта. Пёс мог загрызть кошку вне участка, что и стало мотивом расправы. Хозяйка животного подала заявление в полицию, требуя привлечь злоумышленника к ответственности по статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.

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Александра Мышляева
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