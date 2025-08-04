В Калининграде неизвестный зарезал хаски Люми, которая помогала людям с ОВЗ

В Калининграде на территории СНТ «Медик» произошло жестокое убийство хаски Люми, собаки-терапевта, которая помогала людям с ОВЗ. По словам владелицы, неизвестный мужчина напал на животное после того, как четвероногая, предположительно, убила кошку вне придомовой территории.

По информации сообщества VK «Весёлый дом хаски Центр реабилитации СЕС», подозреваемый сначала пытался задушить собаку, а затем нанёс ей смертельное ножевое ранение в сонную артерию и поспешно покинул место происшествия. Гибель наступила в результате большой кровопотери.

Люди работала в центре для людей с ОВЗ. Фото © VK / «Весёлый дом хаски Центр реабилитации СЕС»

Люми была сертифицированным ассистентом канистерапевта (специалиста, который использует собак для терапии) в реабилитационном центре. Добрая и ласковая хаски помогала развитию социальных навыков и коммуникации у лиц с ограниченными возможностями. Местные жители отзываются о собаке как о чрезвычайно доверчивом животном, не проявлявшем агрессии.

Хозяйка уже подала заявление в правоохранительные органы и рассчитывает, что убийца Люди ответит по статье 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными».