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27 июля, 18:30

В Бразилии «розовую пантеру» спасли от хозяйки-наркоманки

Зоозащитница из Бразилии спасла кота, которого хозяйка покрасила в розовый

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Обложка © Life.ru/Шедеврум

В Бразилии кот с розовой шерстью, окрашенной токсичной морилкой, обрёл нового хозяина благодаря вмешательству зоозащитников. Об этом сообщает издание Need To Know.

«Похоже, это было сделано не из жестокости, а, скорее, из недостатка рассудительности — тем более что животное она всё-таки любила»,пояснила активистка Фернанда Кастелье.

История началась, когда Кастелье заметила в соцсетях фото необычного питомца и заподозрила жестокое обращение. Полиция, прибыв по её сигналу, обнаружила 37-летнюю женщину с наркозависимостью, которая регулярно красила кота и плохо за ним ухаживала.

Ветеринар Ливия Кристина Франко установила, что шерсть животного была окрашена опасной для здоровья морилкой. Это вещество может вызывать поражение внутренних органов, аллергические реакции и химические ожоги у животных.

Несмотря на отсутствие злого умысла у прежней хозяйки, кота изъяли и передали новому владельцу. Сейчас его состояние стабилизировалось.

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Ранее Life.ru рассказывал историю котика из Петербурга, которого хозяин на три месяца выселил жить в машину. Ситуация вызвала немалый общественный резонанс. Хозяин вышел на связь и объяснил, что кот болеет лейкозом и живёт не в квартире именно по этой причине. Он подчеркнул, что регулярно кормит питомца, а также возит его на медобследования, и отказался его продавать, однако согласился вернуть котика в квартиру.

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Юрий Лысенко
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