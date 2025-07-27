В Бразилии «розовую пантеру» спасли от хозяйки-наркоманки

В Бразилии кот с розовой шерстью, окрашенной токсичной морилкой, обрёл нового хозяина благодаря вмешательству зоозащитников. Об этом сообщает издание Need To Know.

«Похоже, это было сделано не из жестокости, а, скорее, из недостатка рассудительности — тем более что животное она всё-таки любила», — пояснила активистка Фернанда Кастелье.

История началась, когда Кастелье заметила в соцсетях фото необычного питомца и заподозрила жестокое обращение. Полиция, прибыв по её сигналу, обнаружила 37-летнюю женщину с наркозависимостью, которая регулярно красила кота и плохо за ним ухаживала.

Ветеринар Ливия Кристина Франко установила, что шерсть животного была окрашена опасной для здоровья морилкой. Это вещество может вызывать поражение внутренних органов, аллергические реакции и химические ожоги у животных.

Несмотря на отсутствие злого умысла у прежней хозяйки, кота изъяли и передали новому владельцу. Сейчас его состояние стабилизировалось.