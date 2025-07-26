Неделя без еды и воды: Кот Мафик совершил морское путешествие по Балтике в Калининград

В Ленинградской области кот из любопытства забрался в грузовой контейнер, где его случайно заперли и погрузили на борт судна. Корабль добрался до Балтийска, после чего контейнеры отправили на склад в порту. Только через неделю кот был обнаружен, всё это время он просидел запертым без еды и воды. Удивительную историю пушистого путешественника приводит портал 78.ru.

Сотрудники паромной линии были удивлены, когда во время разгрузки услышали мяуканье. Кот не проявлял агрессии, был слаб и легко пошёл на руки. Сейчас хвостатого взял к себе домой один из работников порта, чтобы в дальнейшем найти ему постоянных хозяев. Коту дали имя Мафик, в честь платформ для контейнеров.