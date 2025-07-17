«Второй шанс»: Трёх котов из зоны СВО взяли на службу в Театр Куклачёва

В столичном Театре кошек Куклачёва появились три новых артиста, эвакуированные из зоны СВО. После необходимого карантина и адаптации хвостатые подопечные приступят к тренировкам со специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Спасённый из зоны спецоперации кот. Фото © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

«Театр кошек Куклачёва принял трёх новых питомцев — их спасли с территорий, расположенных рядом с зоной СВО. Благодаря бойцам и волонтёрам животные получили второй шанс на жизнь. Котов вывезли из районов под Курском и ДНР», — рассказали в пресс-службе театра.

Эвакуация животных проходила в непростых условиях. Их перевозили вместе с гуманитарной помощью в коробках, а иногда и на бронетехнике. Как сообщил заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв, благодаря сотрудничеству с АНО «Кошкин дом», журналом «Питомцы» и группой компаний «ВИК», удалось дать этим питомцам новую жизнь.