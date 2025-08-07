В Нижнем Новгороде хирурги пришили мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой

В Нижнем Новгороде хирурги успешно провели операцию по приживлению почти полностью отсечённой руки. Мужчина поступил в клинику из города Семёнов после травмы, полученной при работе с дисковой пилой. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

«Пострадавшему была выполнена реплантация — хирургическое приживление части конечности», — сообщается в Telegram-канале вуза.

По словам травматолога-ортопеда Сергея Петрова, операция по реплантации длилась 2,5 часа. Врачи соединили сосуды, нервы и сухожилия с помощью микрохирургических инструментов. Сейчас рука находится в гипсе, но пациент уже начал шевелить пальцами. После выписки ему предстоит длительная реабилитация и контрольный осмотр через месяц.