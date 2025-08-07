Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 19:19

В Нижнем Новгороде хирурги пришили мужчине руку, отрезанную циркулярной пилой

Обложка © gpointstudio / freepik

Обложка © gpointstudio / freepik

В Нижнем Новгороде хирурги успешно провели операцию по приживлению почти полностью отсечённой руки. Мужчина поступил в клинику из города Семёнов после травмы, полученной при работе с дисковой пилой. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

«Пострадавшему была выполнена реплантация — хирургическое приживление части конечности», — сообщается в Telegram-канале вуза.

По словам травматолога-ортопеда Сергея Петрова, операция по реплантации длилась 2,5 часа. Врачи соединили сосуды, нервы и сухожилия с помощью микрохирургических инструментов. Сейчас рука находится в гипсе, но пациент уже начал шевелить пальцами. После выписки ему предстоит длительная реабилитация и контрольный осмотр через месяц.

Московские врачи спасли недоношенную тройню с критически низким весом
Московские врачи спасли недоношенную тройню с критически низким весом

Ранее в Дагестане медики спасли 24-летнего строителя, тяжело раненного при падении на арматуру в Дербенте. Во время высотных работ он потерял равновесие и упал на торчащие из бетона стержни. Один из них прошёл насквозь через грудную клетку, войдя сзади слева и выйдя спереди справа, повредив жизненно важные органы.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar