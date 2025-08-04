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4 августа, 12:50

Московские врачи спасли недоношенную тройню с критически низким весом

Врачи ГКБ Кончаловского спасли тройню, родившуюся на 30-й неделе

Обложка © Telegram / «Московская медицина»

Обложка © Telegram / «Московская медицина»

Врачи ГКБ имени М.П. Кончаловского спасли жизнь тройняшкам, родившимся раньше срока. Медики успешно выходили трёх девочек, появившихся на свет на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

«Благодаря новым подходам, инновационным методикам и качественному оборудованию в городе выхаживают более 99 процентов младенцев с очень низкой массой тела», — подчеркнула Ракова.

Женщина, которая родила тройню. Фото © Telegram / «Московская медицина»

Женщина, которая родила тройню. Фото © Telegram / «Московская медицина»

Беременность протекала нормально до 29 недели, когда врачи обнаружили истмико-цервикальную недостаточность. Через неделю начались экстренные роды путём кесарева сечения. Девочки весом от 1360 до 1730 граммов потребовали немедленной реанимации.

«Первой на свет появилась малышка весом 1360 граммов и ростом 40 сантиметров, за ней — её сестрёнка, чей вес составил 1730 граммов, а рост 43 сантиметра. Самая младшая девочка родилась весом 1430 граммов и ростом 38 сантиметров», — подчеркнула заместитель Мэра Москвы.

Заведующий отделением реанимации Александр Филиппов рассказал, что на каждого новорождённого приходилось по шесть рук медицинского персонала. Он пояснил, что в работе использовали специальные теплосберегающие пакеты и аппараты искусственной вентиляции лёгких. После 20 дней интенсивной терапии и трёх недель в отделении патологии состояние малышек стабилизировалось.

Всего за первое полугодие в московских роддомах появились 463 двойни и 4 тройни. Столичная система здравоохранения демонстрирует высокие показатели выхаживания недоношенных детей благодаря современным перинатальным центрам.

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Ранее сообщалось, что в Центре Рошаля спасли ребенка, отравившегося крысиным ядом. Инцидент произошёл, когда мать ненадолго оставила сына без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила ребёнка под столом с рассыпанными отравленными зернами. Благодаря оперативным действиям родителей и медиков, жизнь малыша удалось спасти.

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Алиса Хуссаин
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