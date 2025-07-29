Подмосковные врачи спасли съевшего крысиный яд годовалого мальчика

В Подмосковье годовалый мальчик подобрал с пола обработанную крысиным ядом крупу и оказался в реанимации. Родители вовремя заметили беду — малыша экстренно эвакуировали в Москву и спасли в клинике Рошаля. Об этом сообщил Минздрав региона.

«Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить поражение внутренних органов, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда», – рассказала главный врач ДКЦ им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Инцидент произошёл на даче в Московской области. Женщина оставила сына всего на минуту в соседней комнате, а когда вернулась, обнаружила его под столом с разбросанными зёрнами. Позже выяснилось, что крупа была обработана крысиным ядом. Испуганная мать немедленно вызвала скорую помощь. Ребёнка сначала доставили в ближайшую больницу, а затем санитарной авиацией перевезли в Детский клинический центр имени Рошаля.