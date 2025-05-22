В Подмосковье спасли 2-летнюю девочку, съевшую 14 противозачаточных таблеток

В Московской области сотрудники скорой помощи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую противозачаточные таблетки. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Случай произошёл в Можайском районе. Как сообщила руководитель местной подстанции скорой Татьяна Токманцева, поступил вызов от женщины, которая рассказала, что её ребёнок принял лекарственные препараты. Медики быстро прибыли на место и промыли ребёнку желудок. Как выяснилось, девочка проглотила 14 штук. После оказанной помощи маленькую пациентку госпитализировали в Можайскую больницу.

«К счастью, таблетки не успели подействовать. Однако чтобы полностью нормализовать состояние, девочка осталась в детском отделении под контролем медиков», — рассказал замглавврача по медчасти Можайской больницы Александр Акименко.