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Регион
22 мая, 11:27

В Ростове 2-летняя девочка чуть не ослепла на один глаз из-за капсул для стирки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM LightField Studios

Двухлетняя девочка из Ростова чуть не лишилась зрения на один глаз из-за несчастного случая с капсулой для стирки, сообщили в местной больнице. Пытаясь помочь маме с домашними делами, она взяла капсулу, сжала её, и та лопнула прямо в руках. Гель попал в глаза, вызвав сильное раздражение и боль.

Мама тут же промыла дочери глаз и закапала лечебные капли, но к следующему утру воспаление и отёк только ухудшились. Родители приняли решение срочно обратиться в больницу.

Врачи-офтальмологи осмотрели ребёнка и диагностировали термический ожог роговицы и конъюнктивы. Маленькой пациентке потребовалась госпитализация, были назначены необходимые процедуры: инъекции и специальные глазные капли. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние девочки стабилизировалось, угрозы для зрения больше нет, её уже выписали домой.

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Александра Мышляева
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