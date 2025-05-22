В Ростове 2-летняя девочка чуть не ослепла на один глаз из-за капсул для стирки
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Двухлетняя девочка из Ростова чуть не лишилась зрения на один глаз из-за несчастного случая с капсулой для стирки, сообщили в местной больнице. Пытаясь помочь маме с домашними делами, она взяла капсулу, сжала её, и та лопнула прямо в руках. Гель попал в глаза, вызвав сильное раздражение и боль.
Мама тут же промыла дочери глаз и закапала лечебные капли, но к следующему утру воспаление и отёк только ухудшились. Родители приняли решение срочно обратиться в больницу.
Врачи-офтальмологи осмотрели ребёнка и диагностировали термический ожог роговицы и конъюнктивы. Маленькой пациентке потребовалась госпитализация, были назначены необходимые процедуры: инъекции и специальные глазные капли. Благодаря своевременной медицинской помощи состояние девочки стабилизировалось, угрозы для зрения больше нет, её уже выписали домой.
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