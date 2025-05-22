Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 09:15

Бетонный забор рухнул на двух школьников в Подмосковье

В Балашихе два подростка получили травмы из-за упавшего на них бетонного забора

Бетонный забор, упавший на школьников в Балашихе. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Бетонный забор, упавший на школьников в Балашихе. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

В Подмосковной Балашихе бетонный забор рухнул на двух школьников и придавил их, 12-летний мальчик был госпитализирован в больницу. Региональная прокуратура уже взяла на контроль данное происшествие.

«По предварительным данным, около 6 вечера 21 мая 2025 года на стройплощадке на улице Колдунова в г. Балашиха на двоих подростков упал бетонный забор», — говорится в сообщении.

Второй пострадавший мальчик также получил незначительные травмы и попал в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В ходе проверки Балашихинская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Ребёнка насмерть придавило крышкой американского БТР на выставке в Комсомольске-на-Амуре
Ребёнка насмерть придавило крышкой американского БТР на выставке в Комсомольске-на-Амуре

Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковном городе Щёлково электрическая плита упала на 2-летнего мальчика, ребёнок скончался от полученных травм. В результате трагедии региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar