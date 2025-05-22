Бетонный забор рухнул на двух школьников в Подмосковье
В Балашихе два подростка получили травмы из-за упавшего на них бетонного забора
Бетонный забор, упавший на школьников в Балашихе. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В Подмосковной Балашихе бетонный забор рухнул на двух школьников и придавил их, 12-летний мальчик был госпитализирован в больницу. Региональная прокуратура уже взяла на контроль данное происшествие.
«По предварительным данным, около 6 вечера 21 мая 2025 года на стройплощадке на улице Колдунова в г. Балашиха на двоих подростков упал бетонный забор», — говорится в сообщении.
Второй пострадавший мальчик также получил незначительные травмы и попал в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В ходе проверки Балашихинская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковном городе Щёлково электрическая плита упала на 2-летнего мальчика, ребёнок скончался от полученных травм. В результате трагедии региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».