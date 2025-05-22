Бетонный забор рухнул на двух школьников в Подмосковье

В Подмосковной Балашихе бетонный забор рухнул на двух школьников и придавил их, 12-летний мальчик был госпитализирован в больницу. Региональная прокуратура уже взяла на контроль данное происшествие.

«По предварительным данным, около 6 вечера 21 мая 2025 года на стройплощадке на улице Колдунова в г. Балашиха на двоих подростков упал бетонный забор», — говорится в сообщении.

Второй пострадавший мальчик также получил незначительные травмы и попал в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. В ходе проверки Балашихинская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.