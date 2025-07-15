Годовалая девочка проглотила таблетку крысиного яда у бабушки в гостях
СК: Годовалая девочка съела таблетку крысиного яда в гостях у бабушки под Омском
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В Омской области годовалая девочка случайно съела таблетку крысиного яда, пока была у бабушки. Инцидент произошёл в Черлакском районе. Об этом сообщает СК России по Омской области.
14 июля ребёнка привезли в больницу с отравлением. Выяснили, что она была у бабушки и нашла таблетку на полу. Девочка положила её в рот, но, к счастью, врачи смогли спасти ребёнка. Теперь с её здоровьем все в порядке.
«Ребёнок осмотрен врачами, оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
СК РФ напоминает, что родители и другие лица, отвечающие за воспитание детей, могут быть оштрафованы, если не позаботились о безопасности ребёнка. В случае причинения ребёнку тяжёлого вреда здоровью или смерти по неосторожности они могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 118 и 109 УК РФ.
Ранее в Подмосковье спасли 2-летнюю девочку, съевшую 14 противозачаточных таблеток. К счастью, они не успели подействовать.