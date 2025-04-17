Россиянка «‎залечила» детей до реанимации таблетками от шизофрении и выдала странную причину

В подмосковном городе Рошаль двое детей оказались в реанимации после того, как их 35-летняя мать Светлана дала им сильнодействующий препарат, предназначенный для лечения шизофрении и других расстройств. Женщина была уверена, что таблетки помогут 10-летней дочери и 7-летнему сыну крепче спать, сообщает Telegram-канал SHOT.

Школьники два дня подряд принимали «Клопиксол», из-за которого у них начались рвота и сильная тошнота. В итоге детей экстренно госпитализировали в реанимационное отделение и диагностировали медикаментозное отравление. В настоящее время состояние ребят улучшилось, они идут на поправку.

Мать, состоящая на учёте в ПНД, выписала «волшебные» таблеточки детям сама. Обычно же лекарства назначают при серьёзных психических заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями и бредом.