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Регион
6 августа, 19:54

Строитель оступился и проткнул себя арматурой во время работ

В Дагестане врачи спасли строителя, который упал грудью на арматуру

В Дагестане врачи спасли строителя, который упал грудью на арматуру. Обложка © Telegram / Минздрав РД

В Дагестане врачи спасли строителя, который упал грудью на арматуру. Обложка © Telegram / Минздрав РД

В Дагестане врачи спасли жизнь 24-летнему строителю, получившему тяжёлую травму при падении на арматуру. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, его грудь проткнуло штырём.

В Дагестане врачи спасли строителя, который упал грудью на арматуру. Фото © Telegram / Минздрав РД

В Дагестане врачи спасли строителя, который упал грудью на арматуру. Фото © Telegram / Минздрав РД

По данным ведомство, инцидент произошёл в Дербенте во время работ на высоте – молодой человек оступился и упал на выступающие из бетона арматурные стержни. Один из них пронзил грудную клетку по диагонали: вошёл сзади в левой части спины и вышел спереди с правой стороны, задев важные органы.

«Прибывшие на место медики, отпилив болгаркой арматуру, доставили пострадавшего из Табасаранского района в Дербентскую ЦГБ, где его уже поджидала бригада специалистов в приёмном отделении», — говорится в сообщении.

В ходе экстренной операции медики вскрыли грудную полость, устранили повреждения внутренних органов, остановили кровопотерю и обработали травмированные ткани. Как отметили в больнице, сейчас состояние пациента стабильное, он активно восстанавливается и в скором времени сможет покинуть медучреждение.

В Москве на строителя упала плита, арматура пробила бедро
В Москве на строителя упала плита, арматура пробила бедро

Ранее сообщалось, что в Липецке 82-летний пенсионер едва не погиб из-за арматуры в шее. Во время работы на участке он случайно упал на металлический штырь, который пронзил его шею. Строительный материал пробил челюсть и прошёл в опасной близости от сонной артерии.

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Юлия Сафиулина
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