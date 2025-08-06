Строитель оступился и проткнул себя арматурой во время работ

В Дагестане врачи спасли жизнь 24-летнему строителю, получившему тяжёлую травму при падении на арматуру. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, его грудь проткнуло штырём.

В Дагестане врачи спасли строителя, который упал грудью на арматуру. Фото © Telegram / Минздрав РД

По данным ведомство, инцидент произошёл в Дербенте во время работ на высоте – молодой человек оступился и упал на выступающие из бетона арматурные стержни. Один из них пронзил грудную клетку по диагонали: вошёл сзади в левой части спины и вышел спереди с правой стороны, задев важные органы.

«Прибывшие на место медики, отпилив болгаркой арматуру, доставили пострадавшего из Табасаранского района в Дербентскую ЦГБ, где его уже поджидала бригада специалистов в приёмном отделении», — говорится в сообщении.

В ходе экстренной операции медики вскрыли грудную полость, устранили повреждения внутренних органов, остановили кровопотерю и обработали травмированные ткани. Как отметили в больнице, сейчас состояние пациента стабильное, он активно восстанавливается и в скором времени сможет покинуть медучреждение.