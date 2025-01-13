В Москве на строителя упала плита, арматура пробила бедро

На строительном объекте в Тверском районе Москвы произошёл инцидент, который чуть не унёс жизнь работника. Когда мужчина спустился в котлован на глубине 15-20 метров, на него упала плита. В результате ЧП арматура пробила бедро пострадавшему.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. На место трагедии прибыла скорая помощь. Мужчину с трудом, но удалось госпитализировать. Дело в том, что выезду машины препятствовали строительные леса. Кроме того, перед эвакуацией необходимо было перекусить металлический стержень гидравлическими кусачками и наложить повязки. Из котлована строителя подняли с помощью альпийского снаряжения.