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13 января, 09:31

В Москве на строителя упала плита, арматура пробила бедро

На строительном объекте в Тверском районе Москвы произошёл инцидент, который чуть не унёс жизнь работника. Когда мужчина спустился в котлован на глубине 15-20 метров, на него упала плита. В результате ЧП арматура пробила бедро пострадавшему.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник. На место трагедии прибыла скорая помощь. Мужчину с трудом, но удалось госпитализировать. Дело в том, что выезду машины препятствовали строительные леса. Кроме того, перед эвакуацией необходимо было перекусить металлический стержень гидравлическими кусачками и наложить повязки. Из котлована строителя подняли с помощью альпийского снаряжения.

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Ранее в КБР рабочие разбились насмерть из-за падения строительной люльки. А в Махачкале прибитая куском фанеры женщина получила перелом черепа.

Обложка ©

pixabay / skorchanov

Борис Эльфанд
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