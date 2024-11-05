Прибитая куском фанеры из-за ветра жительница Махачкалы получила перелома черепа

Жительница Махачкалы, которую мощный ветер прибил куском фанеры, получила множественные переломы, в том числе черепа. Врачи оценивают состояние женщины, как стабильное.

Сильный ветер прибил куском фанеры жительницу Махачкалы. Видео © Telegram / «Что там у дагестанцев?»

По данным SHOT, 63-летняя пострадавшая Индира С. работает учительницей начальных классов в Многофункциональном лицее № 5. В момент происшествия она шла на работу.

Тем временем сотрудники «Дагэнерго» приступили к восстановлению электроснабжения и ликвидации последствий разгула стихии. В Махачкале задействованы 44 бригады филиала, на местах работают 156 специалистов и 70 единиц спецтехники.