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5 ноября, 11:56

Прибитая куском фанеры из-за ветра жительница Махачкалы получила перелома черепа

Жительница Махачкалы, которую мощный ветер прибил куском фанеры, получила множественные переломы, в том числе черепа. Врачи оценивают состояние женщины, как стабильное.

Сильный ветер прибил куском фанеры жительницу Махачкалы. Видео © Telegram / «Что там у дагестанцев?»

По данным SHOT, 63-летняя пострадавшая Индира С. работает учительницей начальных классов в Многофункциональном лицее № 5. В момент происшествия она шла на работу.

Тем временем сотрудники «Дагэнерго» приступили к восстановлению электроснабжения и ликвидации последствий разгула стихии. В Махачкале задействованы 44 бригады филиала, на местах работают 156 специалистов и 70 единиц спецтехники.

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Напомним, ранее на Дагестан, в частности Махачкалу, обрушился мощный ветер. Без электроэнергии осталось около 90 тысяч жителей. Ураган выбивал стёкла в автомобилях, крушил деревья, сбивал бетонные блоки на стройках.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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