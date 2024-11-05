Крушит деревья и сносит бетон: В Дагестане свирепствует мощный ветер

На Дагестан и в частности Махачкалу обрушился сильный ветер. Ураган выбивает стёкла в авто, крушит деревья, сбивает бетонные блоки на стройках. Из-за непогоды около 90 тысяч жителей республики остались без света. Местные телеграм-каналы публикуют видео последствий непогоды.

В частности, утром 5 ноября кусок фанеры отлетел и придавил женщину на улице, её состояние пока уточняется. По информации МЧС республики, порывы ветра до 33 миллиметров в секунду сохранятся до конца сегодняшнего дня. Кроме того, без света из-за непогоды остались 90 тысяч жителей Дагестана. Энергетики восстанавливают подачу электроэнергии в Махачкале и Каспийске.

«Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий произошло отключение части потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов республики. Обесточено порядка 90 тысяч человек. Специалисты филиала «Дагэнерго» приступили к ликвидации последствий непогоды», — указано в сообщении Минэнерго республики. В ведомстве добавили, что специалистов энергетики перевели в режим повышенной готовности.