Крушит деревья и сносит бетон: В Дагестане свирепствует мощный ветер
Минэнерго: Около 90 тысяч жителей Дагестана осталось без света из-за ветра
Последствия непогоды в Дагестане. Обложка © Telegram / Голос Дагестана / новости Дагестана
На Дагестан и в частности Махачкалу обрушился сильный ветер. Ураган выбивает стёкла в авто, крушит деревья, сбивает бетонные блоки на стройках. Из-за непогоды около 90 тысяч жителей республики остались без света. Местные телеграм-каналы публикуют видео последствий непогоды.
В Дагестане мощный ураган сносит деревья. Видео © Telegram / Администрация г. Махачкалы, Тут Избербаш, Что там у дагестанцев?, ЭХО ДАГЕСТАНА | НОВОСТИ МАХАЧКАЛА
В частности, утром 5 ноября кусок фанеры отлетел и придавил женщину на улице, её состояние пока уточняется. По информации МЧС республики, порывы ветра до 33 миллиметров в секунду сохранятся до конца сегодняшнего дня. Кроме того, без света из-за непогоды остались 90 тысяч жителей Дагестана. Энергетики восстанавливают подачу электроэнергии в Махачкале и Каспийске.
«Из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий произошло отключение части потребителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов республики. Обесточено порядка 90 тысяч человек. Специалисты филиала «Дагэнерго» приступили к ликвидации последствий непогоды», — указано в сообщении Минэнерго республики. В ведомстве добавили, что специалистов энергетики перевели в режим повышенной готовности.
А ранее Life.ru сообщал, что в Москве дерево упало на 70-летнюю женщину из-за сильного ветра. Пострадавшую доставили в больницу.