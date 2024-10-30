Набережные Петербурга затопило из-за сильного ветра

На записи, сделанной местным жителем, видно, как река вышла из берегов, затопив пешеходные дорожки и даже ступени лестниц. Теперь на месте, где обычно гуляют горожане и туристы, стали плавать утки и чайки. Подобная ситуация наблюдается и на других набережных Северной столицы — так, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды сегодня утром достигал 106 сантиметров.