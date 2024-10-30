Набережные Петербурга затопило из-за сильного ветра
Несколько набережных в Санкт-Петербурге оказались под водой из-за ветра
Теперь в месте прогулочной зоны на набережной Смоленки плавают утки и чайки. Обложка © Telegram / Фонтанка SPB Online
В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра затопило набережную реки Смоленки, сообщает издание «Фонтанка».
Обстановка у набережной Смоленки в Петербурге. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online
На записи, сделанной местным жителем, видно, как река вышла из берегов, затопив пешеходные дорожки и даже ступени лестниц. Теперь на месте, где обычно гуляют горожане и туристы, стали плавать утки и чайки. Подобная ситуация наблюдается и на других набережных Северной столицы — так, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды сегодня утром достигал 106 сантиметров.
Между тем до девяти часов утра завтрашнего дня в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 18 метров в секунду.
А ранее москвичей предупредили о «мерзопакостной» погоде в начале ноября. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.