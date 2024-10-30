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30 октября, 16:24

Набережные Петербурга затопило из-за сильного ветра

Несколько набережных в Санкт-Петербурге оказались под водой из-за ветра

Теперь в месте прогулочной зоны на набережной Смоленки плавают утки и чайки. Обложка © Telegram / Фонтанка SPB Online

Теперь в месте прогулочной зоны на набережной Смоленки плавают утки и чайки. Обложка © Telegram / Фонтанка SPB Online

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра затопило набережную реки Смоленки, сообщает издание «Фонтанка».

Обстановка у набережной Смоленки в Петербурге. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

На записи, сделанной местным жителем, видно, как река вышла из берегов, затопив пешеходные дорожки и даже ступени лестниц. Теперь на месте, где обычно гуляют горожане и туристы, стали плавать утки и чайки. Подобная ситуация наблюдается и на других набережных Северной столицы — так, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды сегодня утром достигал 106 сантиметров.

Между тем до девяти часов утра завтрашнего дня в Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 18 метров в секунду.

А ранее москвичей предупредили о «мерзопакостной» погоде в начале ноября. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

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Наталья Демьянова
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