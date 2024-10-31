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31 октября, 11:35

В Москве дерево упало на 70-летнюю женщину из-за сильного ветра

Упавшее дерево на улице Дыбенко в Москве. Обложка © Telegram / «МК: срочные новости»

Упавшее дерево на улице Дыбенко в Москве. Обложка © Telegram / «МК: срочные новости»

На северо-западе Москвы сильный ветер обрушил дерево на 70-летнюю женщину. Как сообщает сайт МК.ru, всё произошло на улице Дыбенко. Пострадавшую женщину в итоге доставили в больницу.

К слову, за два дня это уже второй подобный случай. Накануне в столице дерево упало на 80-летнюю пенсионерку, которая прогуливалась вместе с подругой. От удара, который пришёлся на голову и руку, женщина упала на землю. Её госпитализировали с кровотечением и серьёзной раной головы.

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Увы, в этом месяце подобные случаи оказались не редкостью. Ранее Life.ru сообщал о том, что первый этой осенью снегопад привёл к трагичному происшествию: дерево упало на девушку в столичном районе Бирюлёво. Прибывшие к ней на помощь медики оказали первую помощь пострадавшей с травмами головы.

Юрий Лысенко
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