В Москве дерево упало на 70-летнюю женщину из-за сильного ветра

На северо-западе Москвы сильный ветер обрушил дерево на 70-летнюю женщину. Как сообщает сайт МК.ru, всё произошло на улице Дыбенко. Пострадавшую женщину в итоге доставили в больницу.

К слову, за два дня это уже второй подобный случай. Накануне в столице дерево упало на 80-летнюю пенсионерку, которая прогуливалась вместе с подругой. От удара, который пришёлся на голову и руку, женщина упала на землю. Её госпитализировали с кровотечением и серьёзной раной головы.