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14 октября, 16:16

Первый пострадавший из-за снегопада: В Москве на девушку упало дерево

Дерево упало на девушку в районе Бирюлёво в Москве

Снег в Москве 14 октября. Фото © Life.ru

Снег в Москве 14 октября. Фото © Life.ru

В Москве зафиксирован первый несчастный случай из-за снегопада: по данным SHOT, дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Помощь ей оказали врачи скорой, у пострадавшей — травмы головы.

Дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Фото © SHOT

Дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Фото © SHOT

Также в разных частях столицы деревья упали на несколько автомобилей.

Печать Пресвятой Девы: В снеге на Покров разглядели магический знак для России
Печать Пресвятой Девы: В снеге на Покров разглядели магический знак для России

Напомним, что в Москве и Подмосковье первый снег выпал согласно народной примете — 14 октября на православный праздник Покров. Посмотрите на первые снежинки в видео Life.ru.

Александра Вишнякова
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