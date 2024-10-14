Первый пострадавший из-за снегопада: В Москве на девушку упало дерево

В Москве зафиксирован первый несчастный случай из-за снегопада: по данным SHOT, дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Помощь ей оказали врачи скорой, у пострадавшей — травмы головы.

Дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Фото © SHOT

Также в разных частях столицы деревья упали на несколько автомобилей.