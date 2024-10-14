Первый пострадавший из-за снегопада: В Москве на девушку упало дерево
Дерево упало на девушку в районе Бирюлёво в Москве
Снег в Москве 14 октября. Фото © Life.ru
В Москве зафиксирован первый несчастный случай из-за снегопада: по данным SHOT, дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Помощь ей оказали врачи скорой, у пострадавшей — травмы головы.
Дерево упало на девушку возле дома на Булатниковской улице в районе Бирюлёво. Фото © SHOT
Также в разных частях столицы деревья упали на несколько автомобилей.
Напомним, что в Москве и Подмосковье первый снег выпал согласно народной примете — 14 октября на православный праздник Покров. Посмотрите на первые снежинки в видео Life.ru.