Шторм «Мартина» обрушит на Москву мокрый снег с ветром до 21 м/с

На Москву 1 ноября обрушится североатлантический циклон «Мартина». Утром в столице пойдёт мокрый снег, который позже перейдёт в интенсивные ливневые дожди — они моментально смоют нарождающийся снежный покров высотой менее 1 см. Также понизится атмосферное давление с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«За сутки (с утра 1-го до утра 2-го ноября) на Москву выпадет 27 мм или 50% осадков от всей ноябрьской нормы. Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0…+3, днём повысится до +6…+9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 м/с. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!» — поделился синоптик Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Синоптик предупредил о начале настоящего предзимья в столице уже в эти выходные: температура воздуха понизится до нуля, по ночам – слабый «минус» с сильной гололедицей. Дожди перейдут в снегопады, и уже 4 и 5 ноября снежный покров достигнет 4-6 см.