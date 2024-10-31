Шторм «Мартина» обрушит на Москву мокрый снег с ветром до 21 м/с
Синоптик Тишковец: Москву 1 ноября атакует штормовой циклон «Мартина»
В пятницу в Москве выпадет 50% осадков от всей ноябрьской нормы. Фото © Life.ru
На Москву 1 ноября обрушится североатлантический циклон «Мартина». Утром в столице пойдёт мокрый снег, который позже перейдёт в интенсивные ливневые дожди — они моментально смоют нарождающийся снежный покров высотой менее 1 см. Также понизится атмосферное давление с 741 до 722 мм рт. ст, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
«За сутки (с утра 1-го до утра 2-го ноября) на Москву выпадет 27 мм или 50% осадков от всей ноябрьской нормы. Температура воздуха в столице предстоящей ночью 0…+3, днём повысится до +6…+9. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 м/с. Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше – хуже!» — поделился синоптик Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.
Синоптик предупредил о начале настоящего предзимья в столице уже в эти выходные: температура воздуха понизится до нуля, по ночам – слабый «минус» с сильной гололедицей. Дожди перейдут в снегопады, и уже 4 и 5 ноября снежный покров достигнет 4-6 см.
Ранее метеоролог заявил, что в Москву с началом ноября придёт «достаточно мерзопакостная» погода. По его словам, в первых числах месяца будет ощутимое похолодание, однако затем столбики термометров вновь повысятся до +9 градусов.