Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 14:35

25-метровый башенный кран рухнул на стройке в Москве, пострадал машинист

Башенный кран высотой 25 метров рухнул прямо на здание на стройке в Москве. В результате пострадал находившийся внутри машинист.

Башенный кран высотой 25 метров рухнул прямо на здание на стройке в Москве.

По данным SHOT, инцидент произошёл в самый разгар рабочего дня на Талдомской улице в районе Западное Дегунино. На стройке в этот момент находились десятки рабочих.

На стройке в Воронеже рухнул подъёмник башенного крана, есть погибшие
На стройке в Воронеже рухнул подъёмник башенного крана, есть погибшие

По информации телеграм-канала, пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу с переломами рёбер и позвоночника.

Обложка ©

freepik.com/wirestock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров