25-метровый башенный кран рухнул на стройке в Москве, пострадал машинист

Башенный кран высотой 25 метров рухнул прямо на здание на стройке в Москве. В результате пострадал находившийся внутри машинист.

Башенный кран высотой 25 метров рухнул прямо на здание на стройке в Москве.

По данным SHOT, инцидент произошёл в самый разгар рабочего дня на Талдомской улице в районе Западное Дегунино. На стройке в этот момент находились десятки рабочих.