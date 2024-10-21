25-метровый башенный кран рухнул на стройке в Москве, пострадал машинист
Башенный кран высотой 25 метров рухнул прямо на здание на стройке в Москве. В результате пострадал находившийся внутри машинист.
Башенный кран высотой 25 метров рухнул прямо на здание на стройке в Москве.
По данным SHOT, инцидент произошёл в самый разгар рабочего дня на Талдомской улице в районе Западное Дегунино. На стройке в этот момент находились десятки рабочих.
По информации телеграм-канала, пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу с переломами рёбер и позвоночника.
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