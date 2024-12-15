Рабочие разбились насмерть из-за падения строительной люльки в КБР
СК: Двое рабочих погибли при падении люльки на стройке в КБР
Место происшествия, где погибли рабочие. Обложка © Telegram / kbr.sledcom
В Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР) произошла трагедия — двое рабочих погибли, упав из строительной люльки во время выполнения работ на гидроэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
«По предварительным данным, 15 декабря около 16:00 при проведении работ на электростанции неподалёку от селения Псыгансу на высоте свыше 10 метров произошёл обрыв подъёмного устройства строительной люльки. В результате падения конструкции двое находившихся в ней рабочих получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия», — сказано в публикации.
Следствием назначена проверка, включающая комплекс судебных экспертиз. Расследование инициировала и прокуратура КБР. По информации надзорного ведомства, погибшие рабочие были жителями Баксанского района.
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