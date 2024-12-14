Беременная девушка выпала из окна и разбилась насмерть, пытаясь припугнуть мужа

Жуткой трагедией завершилась ссора в одной из семей в Челябинской области. Под стенами многоэтажного дома нашли 22-летнюю беременную девушку, которая хотела лишь припугнуть мужа, но выпала из окна. О трагедии пишет kp.ru.

Погибшая находилась на 24-й неделе беременности. Она не хотела отпускать возлюбленного на встречу с друзьями, из-за чего закатила скандал. Желая показать свой серьёзный настрой, девушка заперла квартиру изнутри и забрала ключ. Далее она подошла к подоконнику и начала угрожать мужу, но в какой-то момент оступилась и выпала с третьего этажа.

Понимая весь ужас происходящего и то, что ключ остался в руках у жены, мужчина выбрался из окна вслед за любимой. Но помочь жене он был уже не в силах – она получила травмы несовместимые с жизнью. Мужчина же сломал обе руки.

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. По предварительной информации, ничего криминального в смерти беременной нет. По словам родственников, пара жила в достатке, с нетерпением ждала появление первенца, серьёзных разногласий за ними не замечали. На похоронах супруг был морально уничтожен. Для него жена была самым близким человеком.