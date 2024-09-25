Появилось фото с места падения двухлетнего мальчика с 8-го этажа в Москве В Москве двухлетний мальчик выпал из окна 8-го этажа 25 сентября, 13:31 В Москве из окна выпал ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве двухлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа, облокотившись на москитную сетку. Его госпитализировали, следствие устанавливает все обстоятельства ЧП и степень вины родителей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома на ул. Шоссейная выпал 2-летний мальчик. Малолетний, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребёнок госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Нижней Туре Свердловской области трёхлетний мальчик остался жив после падения из окна третьего этажа. Ребёнка на лету успела поймать многодетная мать, вышедшая в тот момент на прогулку с сыновьями.

Авторы Татьяна Миссуми