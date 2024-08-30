«Было какое-то предчувствие»: Россиянка рассказала, как на лету поймала выпавшего с 3-го этажа малыша

В Нижней Туре Свердловской области трёхлетний мальчик остался жив после падения из окна третьего этажа. Как сообщает Ura.ru, ребёнка на лету успела поймать многодетная мать, вышедшая в тот момент на прогулку с сыновьями.

«Было какое-то предчувствие, что ли, но мне вдруг захотелось прогуляться с детьми около дома. Вышли с младшими, забрали старших и пошли гулять возле подъезда. Я достала самого маленького из коляски, чтобы он ножками потопал, вдруг слышу хруст. Поднимаю глаза — ребёнок летит», — поделилась Елена.

Мама четверых детей Елена, которая поймала выпавшего с третьего этажа мальчика. Фото © Ura.ru,

Спасительница рассказала, что успела схватить ребёнка за ноги, но тот всё равно ударился лицом об асфальт. Из-за этого мальчик получил сотрясение головного мозга и ушибы, но самое главное — он остался жив. Сейчас малыш проходит лечение в больнице, а Елена до сих пор не может отойти от шокового состояния.