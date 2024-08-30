«Было какое-то предчувствие»: Россиянка рассказала, как на лету поймала выпавшего с 3-го этажа малыша
На Урале многодетная мать на лету поймала выпавшего с третьего этажа малыша
В Нижней Туре Свердловской области трёхлетний мальчик остался жив после падения из окна третьего этажа. Как сообщает Ura.ru, ребёнка на лету успела поймать многодетная мать, вышедшая в тот момент на прогулку с сыновьями.
«Было какое-то предчувствие, что ли, но мне вдруг захотелось прогуляться с детьми около дома. Вышли с младшими, забрали старших и пошли гулять возле подъезда. Я достала самого маленького из коляски, чтобы он ножками потопал, вдруг слышу хруст. Поднимаю глаза — ребёнок летит», — поделилась Елена.
Мама четверых детей Елена, которая поймала выпавшего с третьего этажа мальчика. Фото © Ura.ru,
Спасительница рассказала, что успела схватить ребёнка за ноги, но тот всё равно ударился лицом об асфальт. Из-за этого мальчик получил сотрясение головного мозга и ушибы, но самое главное — он остался жив. Сейчас малыш проходит лечение в больнице, а Елена до сих пор не может отойти от шокового состояния.
Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошёл 28 августа. В этот день у мальчика был день рождения. Оставшись без присмотра взрослых, он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, из-за чего вскоре полетел вниз. Примечательно, что семья стоит на профилактическом учете в ПДН с мая этого года, а родителей малыша за два года неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что ребёнок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на юге Москвы и выжил. После произошедшего семья мальчика будет поставлена на учёт. Судьбу малыша надзорные органы определят после выписки из больницы.
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