В подмосковном Одинцово нашли тела 14-летней девочки с новорождённым
В подмосковном городе Одинцово 14-летняя девочка выпала из окна вместе с новорождённым ребёнком. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на источник.
По данным RG.ru, юная девушка родила ребёнка дома. Она скрывала беременность, боясь общественного осуждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти обоих. Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.
Ранее сообщалось о гибели 13-летнего школьника, который разбился на квадроцикле, пытаясь уйти от полицейской погони. О происшествии сообщила региональная прокуратура. Последние секунды жизни юного лихача запечатлела его нашлемная видеокамера.
Life.ru