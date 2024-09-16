Во Владивостоке в окне дома заметили жуткую надпись SOS: о помощи молила девушка
Во Владивостоке врачи спасают девушку, написавшую на окне сигнал SOS
Во Владивостоке местные жители заметили на улице Луговая тревожную картину — девушка написала на окне сигнал SOS, а также подавала знаки фонариком. Несмотря на старания соседей, проникнуть в квартиру правоохранителям не удалось. Позже появилась информация, что она выпала из окна и её, как утверждалось, госпитализировали в тяжёлом состоянии.
На окне одного из домов во Владивостоке появилась тревожная надпись «SOS» (сигнал бедствия). Фото © Telegram / Svodka 25
«Во Владивостоке на улице Луговая, 50а молодая девушка просит помощи, мигает фонариками. Участковый приезжал, сказал, что не открывает никто, а оснований для взлома двери нет», — сообщали местные жители, их слова передаёт телеграм-канал Svodka 25.
Девушка светила фонариком в окно, на котором ранее написала «SOS» (сигнал бедствия). Видео © Telegram / Svodka 25
На место были направлены сотрудники полиции и спасатели МЧС. Подробностей о состоянии здоровья пострадавшей нет — сейчас с ней работают медицинские сотрудники.
Ранее Life.ru рассказал, как женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа на юге Москвы. Очевидцы вызвали к месту произошедшего бригаду скорой помощи. Мужчина скончался на месте.
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