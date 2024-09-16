Во Владивостоке в окне дома заметили жуткую надпись SOS: о помощи молила девушка

Во Владивостоке местные жители заметили на улице Луговая тревожную картину — девушка написала на окне сигнал SOS, а также подавала знаки фонариком. Несмотря на старания соседей, проникнуть в квартиру правоохранителям не удалось. Позже появилась информация, что она выпала из окна и её, как утверждалось, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

На окне одного из домов во Владивостоке появилась тревожная надпись «SOS» (сигнал бедствия). Фото © Telegram / Svodka 25

«Во Владивостоке на улице Луговая, 50а молодая девушка просит помощи, мигает фонариками. Участковый приезжал, сказал, что не открывает никто, а оснований для взлома двери нет», — сообщали местные жители, их слова передаёт телеграм-канал Svodka 25.

Девушка светила фонариком в окно, на котором ранее написала «SOS» (сигнал бедствия). Видео © Telegram / Svodka 25

На место были направлены сотрудники полиции и спасатели МЧС. Подробностей о состоянии здоровья пострадавшей нет — сейчас с ней работают медицинские сотрудники.