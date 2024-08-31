На юго-востоке Москвы годовалая девочка выпала из окна восьмого этажа

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы годовалая девочка выпала из окна восьмого этажа, сейчас врачи борются за её жизнь. Столичная прокуратура начала проверку.

Место, где, предположительно, упала годовалая девочка на юго-востоке Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«Из окна квартиры восьмого этажа жилого дома на улице Белореченская выпала годовалая девочка. Малолетней 2023 года рождения оказывается экстренная медицинская помощь», — сообщили в ведомстве в субботу, 31 августа.

Правоохранители призвали родителей не ставить мебель и другие предметы рядом с окнами, чтобы малыш не смог залезть на подоконник. При этом москитная сетка не спасает детей от падения. Важно не оставлять ребёнка без присмотра в помещении, где открыто окно.