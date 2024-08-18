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18 августа, 18:59

Женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа на юге Москвы

Mash: Два человека выпали с шестого этажа жилого дома на юге Москвы

На юге Москвы женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа многоквартирного дома. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло на улице Генерала Тюленева. Очевидцы вызвали к месту произошедшего бригаду скорой помощи. Предварительно, мужчина скончался, а женщину увезли в больницу. Со слов свидетелей, оба находились на шестом этаже и, по всей видимости, "что-то отмечали". Подробности происшествия уточняются.

А ранее Life.ru рассказывал, как россиянка выжила после неудачного прыжка с парашютом в день рождения. Любительница экстрима из Коми упала с 800-метровой высоты прямо на берёзу и получила множественные переломы.

На Урале пожарный поймал женщину, выпавшую с шестого этажа
На Урале пожарный поймал женщину, выпавшую с шестого этажа
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Life.ru

Наталья Демьянова
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