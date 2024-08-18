Женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа на юге Москвы

На юге Москвы женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа многоквартирного дома. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло на улице Генерала Тюленева. Очевидцы вызвали к месту произошедшего бригаду скорой помощи. Предварительно, мужчина скончался, а женщину увезли в больницу. Со слов свидетелей, оба находились на шестом этаже и, по всей видимости, "что-то отмечали". Подробности происшествия уточняются.