Женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа на юге Москвы
Mash: Два человека выпали с шестого этажа жилого дома на юге Москвы
На юге Москвы женщина и мужчина друг за другом выпали из окна шестого этажа многоквартирного дома. Об этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, ЧП произошло на улице Генерала Тюленева. Очевидцы вызвали к месту произошедшего бригаду скорой помощи. Предварительно, мужчина скончался, а женщину увезли в больницу. Со слов свидетелей, оба находились на шестом этаже и, по всей видимости, "что-то отмечали". Подробности происшествия уточняются.
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Life.ru