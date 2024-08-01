"Летела вниз с 800 метров": Россиянка выжила после неудачного прыжка с парашютом в день рождения
В Кирове любительница экстрима выжила после падения с нераскрывшимся парашютом
Россиянка выжила после неудачного прыжка с парашютом в свой день рождения. Инцидент произошёл на минувших выходных в Кирове.
Кадры неудачного прыжка женщины с парашютом в Кирове. Видео © Telegram / istochnikonline
По данным местных телеграм-каналов, у любительницы экстрима из Коми не раскрылся основной парашют, а запасным она воспользовалась неправильно. В результате женщина стремительно стала падать с 800-метровой высоты. Очевидцы происшествия рассказали, что она приземлилась на берёзу и получила множественные переломы. Также известно, что пострадавшая впервые прыгала с парашютом и это был подарок ей на день рождения. В настоящее время женщина находится в больнице.
А ранее Life.ru рассказывал, как россиянин пересмотрел шпионских боевиков и, решив, что он может спасти этот мир, прыгнул с парашютом прямо перед взлетающим cамолётом. Отчаянного лётчика записали камеры, а взлёт самолёта в итоге отложили на несколько минут.
Telegram / istochnikonline