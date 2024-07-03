Врач рассказала, кому смертельно опасно прыгать с парашютом
Терапевт Заплавнова: Прыжок с парашютом запрещён при судорогах и диабете
Прыжок с парашютом способен кардинально повлиять на здоровье и состояние человека. Как и при любых особенно тяжёлых нагрузках, у парашюта есть свои определённые противопоказания. Так, желающий полетать не сможет это сделать, если у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, тяжёлые формы сахарного диабета или психические заболевания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Кристина Заплавнова.
Также список неразрешающих болячек пополняют травмы головного мозга и опорно-двигательного аппарата, лёгочные заболевания, повышенное или пониженное артериальное давление, склонность к обморокам и судорогам. По словам врача, сигать с самолёта не стоит, если с вами вместе живут тяжёлые почечные заболевания в хронической форме и серьёзные дефекты зрения.
"Запрещён алкоголь и прочие вещества, меняющие сознание, менее чем за 24 часа до прыжковой смены. Не скрывайте на медконтроле нарушения здоровья или плохое самочувствие, поскольку это может привести к неправильным действиям при выполнении прыжка, обострениям, серьёзным травмам", — подытожила Заплавнова.
Life.ru уже успел рассказать о "супергерое", которому не нужен никакой медицинский контроль. Россиянин пересмотрел шпионских боевиков и, решив, что он может спасти этот мир, прыгнул с парашютом прямо перед взлетающим самолётом. Отчаянного лётчика записали камеры, а взлёт самолёта в итоге отложили на несколько минут.
Врач рассказала о категориях людей, которым запрещено прыгать с парашютом. Обложка © Freepik.com / wirestock