Врач рассказала, кому смертельно опасно прыгать с парашютом

Прыжок с парашютом способен кардинально повлиять на здоровье и состояние человека. Как и при любых особенно тяжёлых нагрузках, у парашюта есть свои определённые противопоказания. Так, желающий полетать не сможет это сделать, если у него проблемы с сердечно-сосудистой системой, тяжёлые формы сахарного диабета или психические заболевания. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Кристина Заплавнова.