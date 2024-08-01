На Урале пожарный поймал женщину, выпавшую с шестого этажа
В Челябинской области пожарный поймал выпавшую с шестого этажа женщину
Радик Бадретдинов. Обложка © VK / Копейский пожарно-спасательной гарнизон
В Челябинской области пожарный поймал женщину, выпавшую с шестого этажа. Чудесная история спасения произошла в городе Копейске.
На Урале пожарный поймал женщину, выпавшую с шестого этажа. Фото © VK / Агентство чрезвычайных новостей
Всё началось с того, что изумлённые соседи заметили стоящую у открытого окна шестого этажа женщину. Раздумывать очевидцы долго не стали и позвонили в МЧС. Спасатели приехали на место происшествия и подняли автолестницу. Однако добраться до женщины не успели — она оступилась и полетела вниз под испуганные крики зевак. В этот момент один из сотрудников МЧС как раз забирался вверх по лестнице. Благо его молниеносная реакция помогла предотвратить трагедию.
Как пишет URA.ru, спасателем оказался мужчина по имени Радик Бадретдинов, ему удалось удержать и себя, и женщину. Последняя отделалась лёгкими ссадинами.
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