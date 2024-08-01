На Урале пожарный поймал женщину, выпавшую с шестого этажа

Всё началось с того, что изумлённые соседи заметили стоящую у открытого окна шестого этажа женщину. Раздумывать очевидцы долго не стали и позвонили в МЧС. Спасатели приехали на место происшествия и подняли автолестницу. Однако добраться до женщины не успели — она оступилась и полетела вниз под испуганные крики зевак. В этот момент один из сотрудников МЧС как раз забирался вверх по лестнице. Благо его молниеносная реакция помогла предотвратить трагедию.