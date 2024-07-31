Курский школьник спас от смерти истекающую кровью женщину, раненную после атаки дронов ВСУ

Ученик 11-го класса суджанской школы № 1 Курской области спас соседку, которая получила ранение в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 27 июля. Герой по имени Юрий Смольников был первым, кто увидел истекающую кровью женщину.

Юноша не растерялся и наложил жгут, чем уберёг пострадавшую от смерти. О подвиге Смольникова тут же написали местные СМИ, а врио губернатора Алексей Смирнов поблагодарил парня за такой поступок и пообещал наградить смельчака.

"В ночь с пятницы на субботу Суджа пережила атаку вражеских дронов. Один из них взорвался во дворе многоэтажного дома, ударная волна повредила окна на первых двух этажах. В этот момент во дворе жительница дома получила осколочные ранения. Она успела подняться на лестничную площадку второго этажа и у двери своей квартиры потеряла сознание", — уточнил он в телеграм-канале.

Примечательно, что необходимые навыки по оказанию первой помощи школьник получил на уроках ОБЖ. Это и помогло ему быстро среагировать в этой непростой ситуации.