В Петербурге школьница выпала из окна после вечеринки с друзьями и выжила
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 16-летняя школьница выпала с четвёртого этажа. Девочка осталась жива. На данный момент проводится проверка, сообщает 78.ru.
Всё случилось во дворах жилых домов по улице Маршала Тухачевского. Сейчас девочка госпитализирована в больницу. У неё черепно-мозговая травма, травма груди и живота. Школьница находится в отделении реанимации.
Известно, что перед несчастным случаем несовершеннолетняя распивала с друзьями спиртные напитки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Life.ru