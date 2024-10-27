В Петербурге школьница выпала из окна после вечеринки с друзьями и выжила

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 16-летняя школьница выпала с четвёртого этажа. Девочка осталась жива. На данный момент проводится проверка, сообщает 78.ru.

Всё случилось во дворах жилых домов по улице Маршала Тухачевского. Сейчас девочка госпитализирована в больницу. У неё черепно-мозговая травма, травма груди и живота. Школьница находится в отделении реанимации.

Известно, что перед несчастным случаем несовершеннолетняя распивала с друзьями спиртные напитки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.