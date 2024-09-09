Мотоциклист разбился насмерть после падения со 100-метрового обрыва в Крыму

Мотоциклист сорвался и полетел вниз со стометрового обрыва в горах Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Место гибели мотоциклиста на плато горы Чатыр-Даг в Крыму. Фото © МЧС Крыма

«В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в тексте сообщения.

По информации ведомства, это случилось на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели достали оттуда тело погибшего при помощи альпинистского оборудования.