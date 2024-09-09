Мотоциклист разбился насмерть после падения со 100-метрового обрыва в Крыму
Место гибели мотоциклиста на плато горы Чатыр-Даг в Крыму. Фото © МЧС Крыма
Мотоциклист сорвался и полетел вниз со стометрового обрыва в горах Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Место гибели мотоциклиста на плато горы Чатыр-Даг в Крыму. Фото © МЧС Крыма
«В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в тексте сообщения.
По информации ведомства, это случилось на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели достали оттуда тело погибшего при помощи альпинистского оборудования.
Ранее в Приморском крае 29-летний альпинист сорвался со скалы и упал на каменистый берег. Двое мужчин спускались вниз по отвесной скале с помощью альпинистской верёвки. Один из них успешно добрался до земли, а вот второму повезло меньше.