Сброшенная с девятого этажа батарея упала на подростка в Сарове, он в реанимации

Секция металлической батареи упала с балкона на девятом этаже многоквартирного дома в Сарове. К несчастью, в этот момент внизу находился подросток, который получил тяжёлую травму головы. Подробностями инцидента поделились в управлении СК РФ по Нижегородской области.

Трагедия произошла вечером 7 сентября. Очевидцы произошедшего вызвали парню скорую, его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы. Как батарея оказалась сброшенной, следствию ещё предстоит установить. Пользователи соцсетей утверждают, якобы радиатор выкинула группа школьников из шалости.

«Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователем СК выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили правоохранители.